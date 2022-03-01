Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlerce kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan operasyonda bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) Operasyonu" başlatıldı.
Bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda bir sığınakta AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetrelik 145 mühimmat ile 1 litre silah bakım yağı ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü
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