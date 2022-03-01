Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 12:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu 7 kişinin terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiklerini belirledi.
Harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü.
Etiketler: Kayseri DEAŞ Terörle Mücadele
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