Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 50 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalandı.

Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince devriye faaliyetlerinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı.