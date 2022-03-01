Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA-C gibi yapılara operasyon düzenledi.
3 ilçede 4 farklı adrese yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Hizbullah Terör Örgütü Terörle Mücadele
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