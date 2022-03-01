İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA-C gibi yapılara operasyon düzenledi.

3 ilçede 4 farklı adrese yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.