Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı kentler ilkbahara karla "merhaba" dedi
[Fotoğraf: AA]
İlkbahar mevsimini karşıladığımız bugün bazı illerde kar yağışı görüldü. Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar sebebiyle yüksek kesimler beyaza büründü.
İlkbaharın ilk ayı olan martta karla kaplanan Erzurum'un tarihi yapılarında güzel manzaralar oluştu.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar, binaların çatıları ve bazı yollar karla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Kar etkisini sürdürüyor
Ağrı ve Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Hanak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri de kar yağışı altında gerçekleşti.
Etiketler: Ağrı Ardahan Erzurum Kar Yağışı
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