İlkbaharın ilk ayı olan martta karla kaplanan Erzurum'un tarihi yapılarında güzel manzaralar oluştu.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar, binaların çatıları ve bazı yollar karla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Kar etkisini sürdürüyor

Ağrı ve Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı'nın Hanak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri de kar yağışı altında gerçekleşti.