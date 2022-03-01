Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan geri itti, 35 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 göçmenin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
Etiketler: Balıkesir Yunanistan Sahil Güvenlik
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