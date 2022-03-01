Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 86 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 86 evde karantina başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 86 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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