Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 08:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askeri okul sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 21 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturmada, askeri sınav sorularını çalan 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçmiş yıllarda yapılan askeri okul sınavlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi.
2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı, 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavları soruşturma kapsamına alındı.
Yazılı sınav öncesinde soruların FETÖ üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Soruları dağıtan ve alan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 21'i gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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