Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Akdeniz'de bugünden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışlar genellikle sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak, rakımı 900 ile 1100 metre üzeri yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görülecek.
Yağışların Osmaniye il genelinde, Adana'nın kuzeyinde, Hatay'ın kıyı kesimi ile kuzeyinde ve Kahramanmaraş'ın batısında ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Kuvvetli ve şiddetli yağışların perşembe akşam ve gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu Meteoroloji Antalya Hava Sıcaklıkları
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