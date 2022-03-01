İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir erkek kuaförüne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan S.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.