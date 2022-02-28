Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Beylikdüzü yönüne seyir halindeki metrobüse, Haramidere Sanayi Durağı'nda arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden geçirilerek yolun karşısındaki ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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