Antalya'nın doğusundaki Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçeleri ile Mersin'in Anamur ilçesi çevrelerinde perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.

Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde çok kuvvetli, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki çevrelerinde zaman zaman şiddetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.