Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya'da perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yüksek yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Antalya'nın doğusundaki Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçeleri ile Mersin'in Anamur ilçesi çevrelerinde perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor.
Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde yoğun kar şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde çok kuvvetli, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki çevrelerinde zaman zaman şiddetli olması öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.
Etiketler: Antalya Yağış Meteoroloji Kar Yağışı Ulaşım Sel
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