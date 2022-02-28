Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 39 yaşındaki Mehmet Karatosun yakalandı.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun'un ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde ilçe merkezinde belirlenen adrese düzenlediği baskınla Karatosun'u yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatosun tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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