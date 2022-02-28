Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Denizli'de bir evde gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.
Pınarkent Mahallesi'nde bir evin mutfağında tüpten sızan gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 22 yaşındaki Emine A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin incelemelerde bulunduğu evde, patlama nedeniyle hasar oluştu.
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