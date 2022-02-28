İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü üyesi 3 kişinin kentte terör nitelikli eylem ve faaliyetlerde bulunacağı yönünde bilgi aldı.

Şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle Fatih Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresteki şüpheliler B.R.D. ile K.P. ve A.P'yi gözaltına aldı, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el koydu.

Şüpheliler birçok kez gözaltına alınmış

Şüphelilerden B.R.D. ve K.P'nin "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak"tan suç kayıtlarının olduğu ve örgütün propagandasını yapmaktan birçok defa cezaevine girdikleri anlaşıldı.

A.P'nin ise "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçlarından hakkında dava açıldığı ve yargılanmasının sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.