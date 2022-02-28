Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenci servisi bahçeye girdi: 5 öğrenci yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da yoldan çıkan öğrenci servisi bir evin bahçesine girdi. Araçtaki 5 öğrenci yaralandı.
Canik Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini taşıyan Mehri Çay idaresindeki öğrenci servisi, İşgem Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan araç, bir evin bahçesine girdi.
Kazada araçtaki öğrenciler Muhammed Emin Ç., Kadir D., Caner D., Eyüphan Ç. ve Yeşim Ç. yaralandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çay, aracın freninin boşaldığını iddia etti.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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