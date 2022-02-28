Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul TEM Otoyolu'nda sac yüklü tır devrildi. Kazada saç parçaları yola saçılırken, TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sac yüklü tır devrildi.
Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralanan tır sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması devam ediyor.
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