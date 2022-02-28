TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sac yüklü tır devrildi.

Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralanan tır sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması devam ediyor.