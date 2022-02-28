Tokat'ın Kemalpaşa köyünde yaşayan 64 yaşındaki Kemal Doğru, karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doğru'ya, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından safra kesesi ameliyatı için tarih verildi.

Yaklaşık bir buçuk saatlik operasyon geçiren hastanın safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı.

"Safra kesesinin milimetrelik çok sayıda taşla dolu olduğu saptandı"

Doğru'ya hastanede gerekli tetkiklerin yapıldığını vurgulayan Vahit Mutlu, süreci şöyle anlattı:

"Tomografisinde safra kesesinde boyut artışı olduğu ancak herhangi bir patoloji olmadığı saptandı. Daha sonra ultrason esnasında kan değerleri, pankreas enzimlerinin ve karaciğer değerlerinin yüksek olduğunu saptıyoruz. Aynı zamanda bir sarılık hadisesi gelişiyor. Ultrasonda da safra kesesinin irili ufaklı milimetrelik çok sayıda taşla dolu olduğu saptanıyor. Endoskopi ile sarılık hadisesini çözüyoruz. Hasta tekrar bize başvuruyor."

"Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru hazırlıklarımızı yaptık"

Yapılan tetkiklerin ardından Doğru'yu ameliyata aldıklarını belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Kamera ile baktığımızda safra kesesinin 2-3 kat arttığını gördük. Safra kesesinin taşlarla dolu olduğunu saptadık. Safra kesesi ameliyatını yaparken tutmakta dahi zorlandık keseyi. Yaklaşık 45 dakika safra kesesini çıkarma hadisesi oldu. Bu esnada bunun rekor olabileceğini düşündük. Taşları sayma kararı aldık. Saydığımızda daha önce dünya rekoru olan Malatya'da 8 bin 422 adetin üstüne çıktığımızı fark ettik."

Ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Mutlu, "Noter eşliğinde, safra kesesi taşlarının ve bizim ameliyattaki fotoğraflarımız çekildi. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru hazırlıklarımızı yaptık. Noterimiz görüşmelerini sürdürüyor" dedi.

"Bu kadar taş çıkmasını beklemiyordum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Kemal Doğru ise "Bu kadar taş çıkmasını beklemiyordum. Ben de bilmiyorum bu kadar nasıl birikmiş" dedi ve şikayetlerinden kurtulduğunu dile getirdi.