Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.G. isimli şüpheliyi Güngören'de gözaltına aldı.

Yolda yürüyen kişilere arkalarından yaklaşarak sırt çantalarından gizlice cüzdan ve telefonlarını çaldığı belirlenen zanlının B.G. olduğu, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi.

Şüphelinin 18 Aralık 2021'de 5 bin 900 dolar, 29 Aralık 2021'de de 87 bin liranın çalındığı hırsızlık olaylarının da faili olduğu belirlendi.

Nüfus kaydındaki yaşı 11

Hırsızlık suçundan 740 kez işlem yapılan zanlının, nüfus kaydındaki yaşının 11 olması nedeniyle suç ehliyetinin bulunmadığı ve adli işlemden muaf tutularak ailesine teslim edildiği anlaşıldı.

Savcılığın talimatıyla sürdürülen araştırmanın devamında ise şüphelinin yaşının kimliğe küçük yazıldığı, gerçek yaşının cezai ehliyet kapsamına girdiği tespit edildi.

İlgili mahkemece yapılan düzenleme ile yaşı 15 olarak kayda geçirilen zanlı B.G. cezaevine gönderildi.