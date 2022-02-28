Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA ]
Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda metrobüs kazası meydana geldi.
Frenleri tutmayan bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan metrobüsler ise güvenli bölgeye çekildi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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