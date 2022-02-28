Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda metrobüs kazası meydana geldi.

Frenleri tutmayan bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüsler ise güvenli bölgeye çekildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.