Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 64 bin 275 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti. 76 bin 832 kişi ise COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 COVID-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" açıklamasını yaptı.
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