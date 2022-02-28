Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 COVID-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız" açıklamasını yaptı.

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