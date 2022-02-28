Koronavirüs salgını, iki yılın ardından dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdürüyor.

Dönem dönem çıkan mutasyonlarla bulaş oranlarının artması, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, hatırlatma aşılarının önemini de sürekli yineliyor.

Türkiye’de ise son bir ayda hem vaka sayısında hem vefat sayısında pik seviyeler görülürken, artış trendi tekrar aşağı yönlü seyrediyor. Bu durumun her yeni mutasyonun ardından yaşandığı da artık biliniyor.

[Grafik: TRT Haber]

"Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki düşüşle ilgili yaptığı açıklamada, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız. pic.twitter.com/iwd98hYVpN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2022

12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka tablosundaki verilere göre ise bazı illerde yeniden artış görüldü.

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin. pic.twitter.com/oQv6l88gnL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022

Özellikle, Amasya, Samsun ve Tokat‘taki artış en yüksek oranda gerçekleşti.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, pik seviyelerinden inen vaka sayılarını ve haftalık vaka tablosunu TRT Haber’e değerlendirdi.

“Yeni bir varyantın çıkıp çıkmaması vaka sayılarında belirleyici olacak”

Prof. Dr. Necmi İlhan, yeni çıkan varyantların ardından genelde vaka sayılarının bir süre pik yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

“2021 yılının son ayında çıkan omicron varyantıyla beraber vaka sayılarında artış meydana geldi. Omicronun en önemli özelliği öldürücülüğü çok olmasa da bulaş özelliğinin çok olmasıydı. Bulaşın fazla olması da 30 binlerdeki vakaları 8 Şubat’ta 111 binlere kadar çıkardı. Böyle devam etti ancak şu an 50 binin altını gördü. Eğer, kurallara uyulmazsa, kapalı ortamlarda bir araya gelmek artarsa daha da çok artacağı da açık.

Genelde, Alfa, Delta ya da Beta varyantlarında ilk iki ayda vaka sayılarında her zaman bir artış gördük ve sonrasında düşüş oldu. Türkiye’de de benzer durum gözleniyor.

Vefat sayıları için ise şunu söylemek gerek. Vaka sayıları ocak ayında 30-40 binlerdeydi ve daha sonra 3-4 kat arttı. Bu durum da ister istemez vefat sayılarına da yansıdı. Antikor seviyeleri düşük ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlar özellikle bu durumdan çok etkilendi.

Halen de 200 civarında vefat sayısı. Şunu bilmek lazım ki, hatırlatma dozu olmamış, yeterli tedbir almayan kişiler enfekte olabiliyor. Yeni bir varyantın çıkıp çıkmaması da vaka ve vefat sayılarında belirleyici olacak.”

“Hastalığı geçirmek, aşı olmaktan daha az koruma sağlıyor”

Daha önceki varyantlarda vaka sayıları 100 binleri geçmedi. Prof. Dr. İlhan, omicronun bulaştırıcı özelliği nedeniyle pik seviyelerin görüldüğünün altını çizdi:

“Omicron, çok daha kısa sürede çok daha az virüsle çok daha fazla kişiyi etkiledi. Fakat, omicron hala hakim varyant. Tüm dünyada etkisini de sürdürüyor. Ama şu anda ülkemizde yaklaşık 27 milyon kişi 3 doz aşısını olmuş, yaklaşık 25 milyon kişi de 2 doz aşı olmuş durumda. Elbette bu rakamların daha çok olması gerekiyor. Aşı olmuş olanlar ve enfekte olanlar da olduğu için vakalar bu şekilde gidiyor.

Hastalığı geçirmek, aşı olmaktan daha az koruma sağlıyor. 1 ay önce enfekte olan kişi tekrar hasta olabiliyor. Bu da omicronun bulaşıcılığının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.”

“Anadolu’da vakalar yavaş yavaş pik görüp sonra aşağı inecek”

Prof. Dr. İlhan, bulaş aşı olmanın önemine de dikkat çekti:

“Hangi varyant olursa olsun bulaş yolu değişmedi. Bulaş yolu yine yakın temas, kapalı ortam gibi bileşenlerden ortaya çıkıyor. Aşı olduğumuz taktirde de hastalığı hafif geçireceğiz.”

İstanbul, Ankara ve İzmir’de vaka sayıları düşüş trendine geçti. Son açıklanan haftalık vaka tablosunda ise İç Anadolu Bölgesi’nde vaka oranları yükseldi. İlhan, bu durumun kalabalık nüfuslu bölgelere göre sırayla ilerlediğini belirterek açıkladı.

Büyük şehirlerde, salgın daha çabuk yayılıyor ve pik de daha çabuk görülüyor. Önce İstanbul’da pik oldu sonra aşağı indi. Ankara’da da pik oldu sonra sabit gitti bir süre. Anadolu’da da vakalar yavaş yavaş bulaştırıcılıktan dolayı yukarı gidip daha sonra aşağı inecek. Yani kalabalık nüfuslara göre düşünürsek vaka artışı sırayla oluyor.

“Yeni bir varyantın bir hafta sonra çıkmayacağını bilemeyiz”

Prof. Dr. İhan, son olarak, “Yeni bir varyantın bir hafta sonra çıkmayacağını bilemeyiz” diyerek, “Bu yüzden kurallara uyarak, yeni bir varyantın çıkıp çıkmayacağını beklemeliyiz” uyarısında bulundu.

Grafik: Şeyma Özkaynak