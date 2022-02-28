Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Isparta'da bir inşaat firmasına ait köpeğin saldırısında 13 yaşında çocuk başından yaralandı.
Şehit Ömer Sarı Ortaokulunda eğitim gören 13 yaşındaki Ahmet Efe Erol, okul çıkışında arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada bir inşaat firmasına ait kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Saldırıda başından yaralanan Erol'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erol, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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