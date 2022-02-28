Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme, Aydın'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında 41 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Bottaki 29 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında ise can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Aydın
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