Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 6 iş yeri ile bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
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