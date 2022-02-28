Sanayi Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 6 iş yeri ile bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.