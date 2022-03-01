Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 00:20
- 00:20
- 00:22
- 00:15
- 00:24
Sıradaki Haber
Kocaeli'de iş yerinde yangın: Müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz