Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 01:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye geldi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde de Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik Yunanistan
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