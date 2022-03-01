Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da şehit ailesinin evinde yangın
[Fotoğraf: AA ]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde şehit ailesinin evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrasında ev kullanılmaz hale geldi.
Şırnak'ta 1989 yılında şehit olan Onbaşı Efrahim Yıldırım'ın babası Selim ve annesi Ayşe Yıldırım'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yaşlı çift, yangını fark eden komşuları tarafından evden çıkarıldı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
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