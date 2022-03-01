Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 06:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da eşini öldüren zanlı yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Ankara'da eşini bıçaklayarak öldüren Mehmet K., polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet K. tarafından öldürülmüştü.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet K.'yi, Sincan'da saklandığı adreste yakaladı.
Gözaltına alınan Mehmet K., polise verdiği ilk beyanda, eşinin kendisinden boşanmak istediğini ama kendisinin istemediğini belirterek aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla eşine saldırıp kaçtığını söyledi.
Zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Kadına Şiddet Cinayet Polis
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