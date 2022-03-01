Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 06:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Mehmet K.’nin kullandığı tır ile Hıdır C.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Salih C., Ayşe C., Zehra C., Şemse C., Hatice C. ve Fatma C. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Ambulans Şanlıurfa
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