Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Havran'da örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametleri ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 2 sentetik uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 12 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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