Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Havran'da örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametleri ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 2 sentetik uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 12 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.