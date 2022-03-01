Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da cadde ortasında göçük oluştu: Yol ulaşıma kapandı
[Fotoğras]
İstanbul Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol ulaşıma kapatıldı, araçlar da başka yollara yönlendirildi.
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı’nda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu.
Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi.
İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
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