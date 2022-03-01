Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için soruşturma başlattı.

Örgütün gizli yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 33 kişi tespit edildi.

Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aralarında askerlerin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.