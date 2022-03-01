Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otobüs tırla çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Yaralılar kentteki çevre hastanelere kaldırıldı.
Servet Baydar idaresindeki yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 80. kilometresinde Mehmet Doğan Tutaş yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada, otobüsteki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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