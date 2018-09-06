İstanbul’da helikopter düştü

İstanbul Valiliği, Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde bir helikopterin düştüğünü ve iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup, iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."

İstanbul Valisi Vasip Şahin de yaptığı açıklamada, helikopter kazasının nedeni ile ilgili, "Kaza kırım ekibi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra öğrenebileceğiz." dedi.

İstanbul Valisi Şahin'den açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, Bostancı sahili iskele civarında özel bir helikopterin düştüğünü söyledi.

Helikopterin sahibi olarak görünen İsmet Özgür ile yanında yolcu olarak bulunan Halil Ünver'in kazadan yaralı olarak kurtarıldığını belirten Şahin, "O arkadaşlara gerekli müdahale yapılarak sağlık ekiplerimiz aldı ve hastanelere intikal ettirdiler. Halil Ünver'in göreceli olarak yarasının daha ağır olduğu, diğerinin yarasının daha hafif olduğu şeklinde arkadaşlarımızın bana verdiği bilgi var. Teknik ekiplerimiz orada şu anda. Sahil güvenliğimiz hem helikopteriyle hem botuyla orada, çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Vali Şahin, helikopterin güzergahı konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını, olayın tetkik edilerek kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Şahin, kazanın nedenine ilişkin de "Hava durumundan mı kaynaklandı, teknik bir arıza mı oldu onu ancak kaza kırım ekibi teknik inceleme yaptıktan sonra karar verecek. Kazaya ilişkin hangi tür değerlendirme yaparsak bir spekülasyona neden olabilir, doğru da olmaz çünkü bu konu bizim ihtisas alanımız değil. Teknik ekibimizin verdiği rapora göre de kamuoyunu aydınlatmış olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA