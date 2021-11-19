Bostancı’da 6 Eylül 2018 tarihinde iş adamı 68 yaşındaki Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü iş insanı Halil İbrahim Ünver’e TC-HYU Kuyruk Numaralı helikopterin 16.35'de Kartal Mermerler helikopter pistinden havalanarak Büyükçekmece Gölmalikaneleri'ne hareket halindeyken bilinmeyen bir sebeple Bostancı önlerinde denize düştüğü anlatıldı.

Seyir halindeki yolcu motoru tarafından helikopterin pilotu İsmet Özgür’ün bilinci açık, Halil İbrahim Ünver’in ise bilinci kapalı olarak gemiye alınarak hastaneye sevk edildiği, Ünver’in hayatını kaybettiği belirtildi.

"Kimseden şikayetçi değilim"

Dosya kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifadesi alınan Halil İbrahim Ünver’in kızı Selin Ayla Ünver' in ifadesinde, “Kazanın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Ancak bununla ilgili kimseden dava ve şikayetim yoktur" dediği aktarıldı.

"'Çavvv' diye bir ses duydum"

İddianamede, helikopterin pilotu olan İsmet Özgür’ün de ifadesine yer verildi. Buna göre Özgür, helikopterle kazanın olduğu tarihe kadar yaklaşık 54 saat uçuş yaptığını, kaza tarihinden 15-20 gün kadar gün kadar önce motor sisteminde küçük bir arıza olduğunu ve bu arızanın giderildiğini söyledi. Uçuş yaptıkları sırada havanın bulutlu olduğunu belirten Özgür, “Kalkıştan yaklaşık 7-8 dakika sonra yaklaşık 225 metre yüksekteyken ve Bostancı açıklarında seyrederken normal rotasında giderken birden daha önce hiç duymadığım ‘çavvv’ diye bir ses duydum. Ben 34 yıllık pilotum. Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Bu sesle birlikte helikopter aniden irtifa kaybetti. Çok hızlı bir şekilde denize çakıldık. Ben ile Halil İbrahim Ünver helikopterin içerisinde yaklaşık 9 metre dibe battık. Daha sonra denizin dibinde kendimizi hızla yukarı tahliye ettik” ifadelerini kullandı.

"Kaza, insan faktörüne bağlı"

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda, motor durmasına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı, yıldırım çarpması meydana gelmediği kaydedilerek, kazanın durumsal farkındalığın kaybedilmesi neticesinde, su üzerindeki konumun tam olarak tespit edilemeyip insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiği belirtildi. Kaptan koltuğunda uçan yolcunun şirket ve hava aracının sahibi olması nedeniyle idari hususların da kazaya yan faktör olduğunun düşünüldüğü vurgulandı.

Savcılık, alınan bilirkişi raporuna göre kazanın insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiğini aktararak, helikopterin pilotu olan şüphelinin meydana gelen kazada kusurunun bulunduğunu kaydetti. İddianamede, pilot İsmet Özgür'ün “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame gönderildiği mahkemede kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.