İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, "saadet zinciri" sistemi kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 83 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheli ise aranıyor.



Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi.

Öte yandan, şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu saptandı.





Çok sayıda vatandaş henüz mağdur olduğunun farkına varmadı.

Bundan dolayı müşteki sayısının ve haksız kazanç miktarının da artması bekleniyor.



Fazla sayıda kişi getirenlere ödeme yapıldı

Edinilen biglilere göre, saadet zincirine yüksek kar vaadiyle fazla sayıda kişi getirenler mağdur edilmedi.

İleride daha fazla kişi getirmelerini sağlamak için bu kişilerin paraları düzenli ödendi.

Mağdur edilenlerin ise bir kez para yatırıp saadet zinciri için başkalarını getirmeyenler olduğu öğrenildi.

İnsanları etkilemek için lüks araçlarla gezdiler



"Fons Şirketler Grubu" ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 6 şirket kuran şüpheliler İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtı ve vatandaşları etkilemek için lüks araçlara bindi.

Adreslerinde yapılan aramalarda 6 şirkete ait tapular, hizmet protokolleri, banka hesabı hareket dökümleri, tahsilat makbuzları, çok sayıda dijital materyal ile 540 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları devam eden şüpheliler, ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecek.