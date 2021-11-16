İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre yasak olan "piramit satış yöntemiyle" dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.



Şüphelilerin, kurdukları 6 şirketten oluşan holding bünyesinde hiyerarşik yapı oluşturdukları, örgüt disiplini içinde hareket ettikleri, sosyal medya aracılığıyla ve toplantılar düzenleyerek ulaştıkları kişilere yüksek kar vadederek "saadet zincirine" benzeyen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.



Başsavcılık 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli 21 ilde başlattıkları eş zamanlı operasyonda holdingin üst düzey yöneticisi T.B'nin de aralarında olduğu 81 şüpheliyi gözaltına aldı.

T.B'nin 2018'de de Artvin'de aynı suçtan gözaltına alındığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.



Adreslerde yapılan aramalarda fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 tapunun da aralarında olduğu evrak ele geçirildi. Ayrıca, 540 bin liraya da el kondu.



Şirketlere ve şüphelilere ait taşınmazlar ile banka hesapları için de tedbir kararı alındı.



Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



