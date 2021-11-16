Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K., Y.Y., O.Ç., H.G., R.T. ve B.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan M.K., H.G. ve O.Ç. yurt dışı yasağı konularak, B.K. ve Y.Y. ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.