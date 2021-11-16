Ülke genelinde 11 bin 636 ekip, 188 dedektör köpek ve 42 bin 771 personelin görev aldığı uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı.

20 bin okul çevresi denetlendi

Uygulamada 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde 381 aranan şahıs yakalandı, 34 şahıs gözaltına alındı. 158 şahsa adli ve idari işlem, 534 şahsa idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 143 bin 917 araç kontrol edildi. 3 bin 544 araca idari para cezası uygulandı, 488 araç trafikten men edildi, 86 aranan araç yakalandı. Ayrıca 36 bin 257 oyun, internet, salonu, kahvehane, iddia bayii, büfe gibi iş yeri denetlendi, 287 iş yerine cezai işlem uygulandı. Muhtelif miktarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram kıyılmış tütün ve 383 paket kaçak sigara ele geçirildi.