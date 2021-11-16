Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını: 29 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Şafak vakti düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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