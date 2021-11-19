Minik Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme’nin cansız bedeni bulundu.
Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar bugün acı bir haberle son buldu.
Arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler arazideki her noktayı titizlikle inceledi.
Mersin Gülnar'da 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki Müslüme’nin cansız bedeni bulundu.https://t.co/wjI4wuTMv5 pic.twitter.com/Zh451szsXv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2021
AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.
10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, büyük üzüntü yaşadı.
Ne olmuştu?
Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.