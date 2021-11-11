Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları başlatıldı.
Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili yörüklerinden Yağal ailesi, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.
Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca ilgililere haber verdi.
Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Aramalara vatandaşlar da destek veriyor
Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, arama ve kurtarma köpekleri de katılıyor.
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da çalışmaları yakından takip ediyor.
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