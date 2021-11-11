Sümbüllü Mahallesi Dikmen-Karadere grup yolunda seyreden H.T. idaresindeki araç ile R.T.'nin kullandığı beton mikseri çarpıştı. Aynı yönde giden N.D. yönetimindeki pikap ile R.K. idaresindeki otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, 3 sürücü ile araçlarda bulunan F.K., M.K., D.S., M.K. ve U.E.S. olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.