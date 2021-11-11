Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hendek'te zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Sümbüllü Mahallesi Dikmen-Karadere grup yolunda seyreden H.T. idaresindeki araç ile R.T.'nin kullandığı beton mikseri çarpıştı. Aynı yönde giden N.D. yönetimindeki pikap ile R.K. idaresindeki otomobil de kazaya karıştı.
Kazada, 3 sürücü ile araçlarda bulunan F.K., M.K., D.S., M.K. ve U.E.S. olmak üzere 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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