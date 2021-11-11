İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışı ile yasa dışı tütün mamulleri üretimi ve gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürdürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 depo, 2 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 11 bini dolu 22 bin makaron, 3 bin gümrük kaçağı sigara, 1 silah, 2 bin 135 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 120 kapak, 3 bin 610 etiket, 569 gözlük ve 17 saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.