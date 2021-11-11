Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil 2 metre yükseklikten bahçeye düştü: 1'i çocuk 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Gebze’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçeye düştü. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Tuğba Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sebebiyle 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.
Kazanın şiddetiyle sürücü Tuğba Ş., sürücünün 5 yaşındaki kızı E.Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan Meryem A. yaralandı.
Hayati tehlikeleri yok
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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