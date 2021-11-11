Manisa'da Çancılar İmam Hatip Ortaokulu tarafından öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla "Başarıya Uçanlar Projesi" başlatıldı.

Proje'de parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan 4 öğrenci, yamaç paraşütü pilotu olan okul müdürü Cengiz Gültekin ile uçuş yaptı.

Saruhanlı ilçesinde 600 metre yüksekliğindeki yamaç paraşütü pistinden havalanan öğrenciler, heyecanlı dakikalar yaşadı.

Okul Müdürü Gültekin, projenin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını, okuldaki genel başarıyı da artırmasını beklediklerini ifade etti.