Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 11-13 Kasım tarihinde devam edecek olan 9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, 60'a yakın belediye ve sektör profesyoneli katıldı.

Fuarda ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, kent mobilyaları, park ve bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı spor malzemeleri, güvenlik, yangın ve iş sağlığı başta olmak üzere "İnsan ve çevre" temalı çalışmalar sergileniyor.

2019'un turist sayısını geçmeyi hedefliyoruz

Açılış töreninde Vali Ersin Yazıcı, Günümüzde artık sadece ülkelerin değil, şehirlerin de kendi aralarında bir yarış olduğunu söyledi.

Yazıcı, "Tüm belediyelerimiz tatlı bir rekabet içerisinde. Dünyada ülkelerden çok şehirler arası yarış başladı. Amsterdam, Madrid, Barcelona gibi şehirler kendilerini öne çıkarıyor. Bu yarışta Türkiye'yi insanların tanımasında büyük bir faktör olan Antalya'mız önemli. Turizmin başkenti Antalya'yı dünyaya sunarken en üst düzeyde belediye hizmetleri yapmalıyız. Turizmde 2019'da yakaladığımız turist sayısını önümüzdeki yıl aşmayı hedefliyoruz. Daha fazla misafiri Türkiye ile buluşturacağız."

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de şehircilik fuarlarının belediyeler için önemli olduğunu aktardı.

Sempozyum ve panellerin de düzenleneceği fuar, 3 gün sürecek.