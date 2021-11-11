Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eşini öldürdü, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay’ın Payas ilçesinde 3 çocuk babası Harun Kafalı, tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğarak öldürdü.
Olay, dün sabah Payas'a bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu.
Daha sonra okula gidip çocuklarını alan Kafalı, akrabalarının evine bıraktı.
Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu.
Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazan Harun Kafalı'nın sorgusu sürüyor.
Etiketler: Hatay
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