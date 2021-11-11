Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evlerinden 25 Eylül'de ayrılan Muhammet Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

Ailesi de 48 gündür aranan Muhammet Yüksekdağ için fotoğrafının bulunduğu afişler hazırlatıp kentin çeşitli yerlerine asarak görenlerin durumu yetkililere veya kendilerine bildirmesi için yardım istedi.