Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, ailesinin 25 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki genç aranıyor.
Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evlerinden 25 Eylül'de ayrılan Muhammet Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler arama çalışması başlattı.
Ailesi de 48 gündür aranan Muhammet Yüksekdağ için fotoğrafının bulunduğu afişler hazırlatıp kentin çeşitli yerlerine asarak görenlerin durumu yetkililere veya kendilerine bildirmesi için yardım istedi.
Etiketler: Adana
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